Заместитель министра образования прокомментировал факты избиения учеников учителями

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ В любом случае, недопустимо, чтобы учитель бил ученика.

Как сообщает Report, об этом заявил замминистра образования Джейхун Байрамов, комментируя видеокадры об избиении учеников учителями.

По его словам, избиение ученика педагогом ненормально: "Каждый учитель должен знать этические правила, которые применяются министерством образования".

Отметим, что за последний месяц в соцсетях распространились видеокадры об избиении учеников учителями в двух средних школах - в школе №22 в городе Сумгайыт и школе №9 в Хырдалане. После расследования случая министерством образования было принято решение об увольнении учителя истории И.Гусейнова из-за нарушений требований закона "Об образовании" и "Правил этического поведения учителей".

Видеокадры из школы №9 в городе Хырадалан были изучены в отделе внутреннего контроля министерства образования при участии директора школы Хаджар Ибрагимовой и учительницы начальных классов Севды Рустамовой. Было рекомендовано обсудить данный случай на Педсовете школы и вынести соответствующее решение членами совета.