Замдиректора Шамахинской обсерватории: На данный момент геомагнитная буря в максимальной фазе

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Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ "На данный момент на Солнце наблюдается очередное волнение в геомагнитных условиях. Началась геомагнитная буря категории G1. В течение дня возможен переход геомагнитной бури в бурю категории G2".

Как сообщает Report, об этом на проведенной пресс-конференции заявил замдиректора по научной работе Шамахинской астрофизической обсерватории НАНА Эльчин Бабаев.

По его словам, на поверхности Солнца возникли пятна: "Сегодня их насчитывается 23. Они скопились в двух активных регионах. Если от этих пятен произойдет солнечная вспышка, это напрямую воздействует на Землю. На данный момент геомагнитная буря в максимальной фазе. Через два дня она вернется в прежнее положение. Произошедшая на этот раз буря не такая уж и сильная. Это - одна из повторяющихся бурь среднего уровня".