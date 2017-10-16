Замдиректора Шамахинской астрофизической обсерватории: С завтрашнего дня геомагнитная буря ослабеет

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Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ "Начавшаяся примерно 5 дней назад геомагнитная буря продолжается и периодически переходит из категории G1 в G2".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил замдиректора Шамахинской астрофизической обcерватории Национальной академии наук Азербайджана Эльчин Бабаев.

По его словам, этот процесс продолжается и сегодня: "Причиной является высокоскоростной солнечный ветер, берущий начало из корональных дыр. Интересно то, что сейчас на поверхности солнца нет ни одного пятна. Обычно при возникновении такой сложной ситуации из-за пятен и вспышек около них портится погода. Однако сегодня причина - это солнечный плазменный ветер, дующий из корональной дыры среднего размера на поверхности Солнца".

Э. Бабаев отметил, что этот ветер в течение 5 дней достиг околоземной орбиты, и добавил, что Земля сейчас находится под воздействием этого ветра: "Это приводит к геомагнитной буре. Если космический воздух создает тандем с неблагоприятными метеоусловиями, то это вызывает дискомфорт. В таких случаях врачами рекомендуются какие-то превентивные меры. Эта ситуация в первую очередь влияет на людей из группы риска. Повышенному дискомфорту подвергаются люди с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, пожилые люди и малолетние дети. Обычно это проявляется в импульсивной головной боли и повышенном упадке сил. Нет нужды впадать в панику. Предполагается, что с завтрашнего дня ситуация нормализуется".