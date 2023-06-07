Госагентство: В Карабахе будет введено в эксплуатацию восемь учреждений профобразования

"В Карабахском экономическом районе будут построены и введены в эксплуатацию восемь учреждений профессионального образования. В Физули уже заложен фундамент профессионального училища. Технические детали этого профессионального училища уже подготовлены, и

"В Карабахском экономическом районе будут построены и введены в эксплуатацию восемь учреждений профессионального образования. В Физули уже заложен фундамент профессионального училища. Технические детали этого профессионального училища уже подготовлены, и в ближайшее время начнется строительство. Ожидается, что оно будет сдано в 2025 году”.

Как передает Report, об этом сообщил заместитель директора Государственного агентства по профессиональному образованию, исполняющий обязанности директора Джейхун Керемов.

По его словам, со следующего года в профтехучилищах, которые будут действовать в Карабахе и других регионах, будут готовить техников, специализирующихся в сфере развития технологий альтернативной энергетики:

”Ведется работа по разработке учебных пособий и программ".