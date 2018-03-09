Заложен фундамент жилого комплекса для сотрудников НАНА

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Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Состоялась церемония закладки фундамента кооперативного здания для сотрудников Национальной академии наук Азербайджана в "Городке ученых" (Science City) в поселке Сарай Абшеронского района.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие президент НАНА, академик Акиф Ализаде, заместитель министра образования Фирудин Гурбанов, глава ИВ Абшеронского района Ирада Гюльмамедова, ученые и другие официальные лица.

Выступая перед собравшимися, академик А.Ализаде отметил, что проект строящегося впервые в истории НАНА жилого комплекса - один из самых успешных.

Напомним, что на территории в 7 гектаров первоначально планируется строительство здания с 18-ю блоками. Квартир будет 1928. Планируется завершить строительство здания за 2 года. 1,2 и 3-комнатные квартиры планируется построить в современном дизайне и с высоким качеством. В жилой комплекс предположительно войдут школа, детский сад, объекты общепита и социального назначения.