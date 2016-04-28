​Ягуб Махмудов: Армянские историки заняты не наукой, а провокациями

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ "Армянские историки заняты не наукой, а провокациями".

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении директора Института истории Национальной Академии наук Азербайджана (НАНА), депутата Милли Меджлиса Ягуба Махмудова.

"Различные армянские СМИ распространяют сообщения о том, что, дескать, Институт истории НАНА выступает с территориальными претензиями в отношении России и Грузии. При этом армяне допускают оскорбления, разместив на своих сайтах изображение барана рядом с названием Института истории НАНА", - говорится в заявлении.

"На фоне названия Института истории армяне разместили изображение барана. Это подтверждает, что армяне заняты не наукой, а провокациями. Вместо того, чтобы смириться с историческими фактами, они, выставляя подобные картинки, лишь показывают свой низкий научный и культурный уровень", - отмечает Я.Махмудов.

Он напомнил, что у каждого народа своя история, и азербайджанцы, как народ, расселены на различных территориях.

"В частности, они исторически проживают в Российской Федерации - в Дербенте и его окрестностях, в Грузии - области Борчалы. Россия – наш северный сосед, и к этому государству у нас нет никаких территориальных претензий. Равно как нет территориальных претензий и к Грузии", - подчеркивается в заявлении.

По словам директора института, армянские фальсификаторы, стремясь внести разлад в отношения Азербайджана с Россией и Грузией, прибегают "к традиционной для них лжи".

"Армянские историки и правящие круги прекрасно осведомлены о том, что армяне были переселены на наши земли. До 1827-1828 годов армяне не проживали на Южном Кавказе. На территорию Иреванского ханства их переселила Российская империя. 29 мая 1918 года Азербайджан, находясь под сильным внешним давлением, вынужден был уступить армянам Иреван и прилегающие земли - территорию площадью в 9 тысяч квадратных километров", - отметил Я.Махмудов.

По его словам, армяне отрицают тот факт, что армянское государство было создано на исконных азербайджанских землях - территории бывшего Иреванского ханства. "Между тем эти земли никогда не принадлежали армянам. Исторически эти земли всегда были нашими", - указал он.

Он указал, что армяне не имеют права претендовать на какую-либо территорию. "В разные столетия они проживали на тех или иных чужих землях, а сейчас, уже после того, как создали для себя государство на определенной азербайджанской территории, они хотят завладеть и другими нашими землями. Армянским историкам следовало бы заняться просвещением своего народа", - подчеркнул директор института.

Депутат отметил, что в свое время Азербайджан приютил армян на своих землях. "Они жили за наш счет, наживали себе миллионы, так что хотя бы сейчас пусть образумятся, пойдут по правильному пути, восстановят нормальные связи с азербайджанским народом, тюркским миром. Но, к сожалению, вместо этого они заняты клеветой и провокациями. Мы всегда помогали им выжить, делились с ними куском хлеба, однако они предпочли объединиться с определенными внешними силами против азербайджанского народа", - говорится в заявлении.

Историк особо подчеркнул, что для налаживания отношений с азербайджанским народом, армяне в первую очередь должны отказаться от притязаний на Карабах, убрать свои войска с оккупированных территорий Азербайджана, перестать требовать земли у Турции и Грузии.

"Только после этого мы сможем принять дружбу с их стороны", - резюмировал Я.Махмудов.