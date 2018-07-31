Выпускник: Диплом БВШН - это "зеленый свет" в крупные международные компании и престижные университеты за рубежом

© BANM

Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Беседа с Мамедом Джабраиловым, который пять лет назад, набрав на вступительных экзаменах 690 баллов, поступил в Бакинскую Высшую школу нефти (БВШН) учиться по специальности "Инженер по автоматизации процессов" и стал президентским стипендиатом.

Сегодня он – выпускник БВШН и стипендиат магистратуры Мюнхенского технического университета в Германии.

– Мамед, что значит для вас быть выпускником Бакинской Высшей школы нефти?

– Быть выпускником БВШН - это значит иметь очень хороший старт для достижения новых целей. Поверьте, что через несколько лет само звание выпускника БВШН станет брендом не только в нашей стране, а мы станем одними из первых представителей этого бренда. Я убежден, что с годами мы все больше будем гордиться нашим вузом, видя его новые успехи. Думаю, что для выпускников БВШН всегда горит "зеленый свет"; им открыт путь и в крупные международные компании, и в самые престижные университеты как в Азербайджане, так и за рубежом.

– Вы поступили в магистратуру Мюнхенского технического университета и стали его стипендиатом. Кто и как помог вам добиться этого и других успехов?

– В Мюнхенский технический университет я поступил в рамках программы Германской службы академических обменов DAAD, которая предоставляет иностранным студентам стипендии для обучения в вузах Германии. Я серьезно готовился более года. Чтобы добиться своей цели, нужно, во-первых, делать верные шаги, а во-вторых, желать этого сильнее, чем другие. Это два взаимосвязанных фактора; если вы полностью посвятите себя тому, чтобы идти к своей цели, жизнь сама вас к ней приводит. Но прийти к успеху также помогают университет, семья и друзья. Без их поддержки и участия мечты так и остаются мечтами. Поэтому за свой успех я хотел бы поблагодарить каждого, кто все эти годы был рядом со мной.

– Почему пять лет назад вы остановили свой выбор на БВШН?

– Услышав ваш вопрос, я вспомнил о рубашке, в которой пошел на выпускной вечер в школе пять лет назад. На ней я сзади нарисовал здание БВШН, а перед ним – мальчика, который держит в руке флаг с надписью "Студент". Так что можно сказать, что выбора у меня не было, для меня существовала только Бакинская Высшая школа нефти, и я сделал все, чтобы стать ее студентом. Я мог бы еще долго отвечать на этот вопрос, но, если говорить вкратце, этот вуз дает студентам все, что им нужно и чего они хотят. Я знал, кем собирался стать, и знал, что только в БВШН я получу отличное образование. Но Высшая школа дала мне гораздо больше – хороших друзей, уникальную учебную среду, связи с международными организациями и многие возможности, о которых мы при поступлении даже не знали.

– Каковы ваши дальнейшие планы?

– Признаться, я никогда не строил далеко идущие планы. Иногда я думаю, что цели будто сами выбирают время, когда они должны появиться в моей жизни, а мне необходимо ответить на эти сигналы. Нет ничего случайного: люди и возможности появляются в нашей жизни в нужное время и в нужном месте, но их надо вовремя увидеть и оценить.

– Собираетесь ли вы после окончания магистратуры вернуться в Азербайджан?

– Честно говоря, я пока ничего не могу сказать. Хотел бы после окончания магистратуры поработать за рубежом, чтобы получить международный опыт, а затем вернуться на родину. Имея такой опыт учебы и работы, я смогу принести больше пользы своей стране.

– Как по-вашему, успех – это дело случая?

– Что касается меня, то мне не важен результат, который появился без усилий. Если за что-то не приходится бороться, то вы это и не будете ценить. Есть много примеров, когда люди, не имея, казалось бы, шансов, добивались очень многого и поднимались очень высоко за счет своей воли и труда. Успех приходит в итоге упорных усилий, стремления к цели и, может быть, даже бессонных ночей. Я бы пожелал всем не случайного везения, а настоящих и заслуженных успехов.

– В БВШН вы учились на инженера по автоматизации процессов, а сейчас выбрали программу магистратуры в области менеджмента. Почему вы решили учиться по другой специальности?

– Моей главной целью было стать специалистом широкого профиля. В последнее время я все больше интересовался такой сферой, как управление проектами. Я также узнал, что специальность "инженерное управление", или "руководство проектированием", становится все более популярной во всем мире. Крупным компаниям уже не нужны только инженеры или только профессионалы в области менеджмента. Они ищут специалистов, которые обладают как техническими и инженерными знаниями, так и навыками управления, администрирования и ведения бизнеса. Такие люди могут принимать точные и выверенные решения по каждому аспекту деятельности. Я решил не отставать от этого тренда. Поскольку техническое образование у меня уже есть, мне нужно изучить менеджмент. Кстати, на этот факультет в Мюнхенском техническом университете принимают только студентов с инженерным образованием.

– Мамед, а почему вы решили продолжить учебу, а не начали работать?

– Потому что, как я уже отметил, я посчитал важным получить степень магистра в области менеджмента в дополнение к образованию в области проектирования и автоматизации процессов, которое мне дала БВШН. И Мюнхенский технический университет – лучший вуз для учебы в магистратуре по этой специальности.

– Какой совет вы дали бы тем, кто пока только собирается стать студентами?

– Я бы хотел им дать несколько важных рекомендаций. Прислушивайтесь ко всем, но решения принимайте сами. Не забывайте, что выбор профессии так же важен, как и выбор спутника жизни. И в вашей профессии, и с тем человеком, которого вы назовете мужем или женой, вы должны будете провести всю оставшуюся жизнь. Если хотите быть счастливыми, не ошибитесь в своем выборе! Годы учебы в вузе – самые продуктивные. И если вы учитесь там, где мечтали учиться, то и результат будет очень хорошим. Я желаю добиться такого успеха каждому.