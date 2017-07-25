Выпускник БВШН Кямран Алиев стал стипендиатом университета в Германии

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Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Выпускник Бакинской Высшей Школы Нефти (БВШН) Кямран Алиев, окончивший вуз по специальности "Инженер-химик", поступил в магистратуру одного из самых престижных университетов Германии. Он стал стипендиатом Университета имени Фридриха-Александра в Эрлангене и Нюрнберге (Университет Эрлангена-Нюрнберга), где и продолжит учебу в магистратуре. Report со ссылкой на пресс-службу БВШН представляет интервью с К. Алиевым:

– Расскажите немного о себе.

– Я стал студентом Бакинской Высшей школы нефти в 2012 году, набрав на вступительных экзаменах по первой группе специальностей 637 баллов. А в этом году получил степень бакалавра и стал одним из первых выпускников вуза.

Родился я в 1995 году в Баку. В 2001 году пошел в первый класс школы №5 Насиминского района столицы. В 2009 году перешел в лицей технико-гуманитарных наук №2 имени Габиббека Махмудбекова в Сабаильском районе Баку, который и окончил в 2012 году. В 2004-2009 годах учился в музыкальной школе №26 имени Муслима Магомаева по классу фортепиано. Помимо учебы в школе, я занимался плаванием и шахматами; участвовал в соревнованиях по шахматам и получал дипломы второй и третьей степени. Успешно закончив школу, поступил, как я уже отметил, в БВШН, чтобы учиться на инженера-химика.

В 2013-2015 годах я проходил летнюю практику на нефтеперерабатывающем заводе имени Гейдара Алиева и в компании Halliburton Eurasia Ltd. В 2014 году за успешное выступление на второй научно-технической студенческой конференции, посвященной 91 годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, был награжден дипломом третьей степени. На третьем курсе за отличные результаты в учебе я был приглашен учиться один семестр в британский Университет Хериота-Ватта, который находится в шотландском городе Эдинбурге. В январе 2016 года я учился на краткосрочных курсах по Международным торговым операциями и документации. В июле того же года проходил летнюю практику на этилен-полиэтиленовом заводе производственного объединения "Azərikimya", а в августе – на нефтехимическом предприятии "Petkim Petrokimya Holding A. Ş." в Турции. По итогам стажировки, за активное участие в ней и победу в конкурсе на лучшее рационализаторское предложение во время практики, в котором я завоевал первое место, я получил Почетную грамоту.

– Какие цели вы ставили перед собой при поступлении в БВШН? Осуществились ли они?

– Когда я поступил в БВШН, я поставил перед собой несколько целей. Назову лишь некоторые: успешно закончить учебу в вузе, быть активным студентом, принимать участие в различных инициативах, максимально использовать возможности, которые нам предоставляет Высшая школа, и, наконец, стать частью семьи БВШН. Думаю, мне удалось добиться этих целей.

– Что нужно сделать, чтобы стать магистрантом одного из ведущих университетов Германии?

– Чтобы поступить в престижный университет Европы, необходимо несколько составляющих. Нужно получить образование, которое соответствует международным стандартам, и набрать высокие баллы при поступлении. Важно умение не только демонстрировать свои знания, но и использовать их, чтобы предлагать и развивать собственные идеи. А еще очень важны воля и стремление к успеху.

– Почему вы выбрали именно этот университет? Что вы знаете о нем? Чего вы ждете от учебы?

– Университет Эрлангена-Нюрнбергавходит в пятерку лучших университетов Германии в области химии и считается одним из самых инновационных. Инженерный факультет признан одним из "элитных" в университете и является известным научно-исследовательским центром Германии.

– Как учеба в БВШН подготовила вас к обучению в Университете Эрлангена-Нюрнберга?

– Высшая школа сыграла главную роль в том, что я получил высококачественное образование, которое отвечает мировым стандартам. Моей подготовке помог и опыт, который я приобрел во время стажировки в транснациональных компаниях. Кроме того, в БВШН я получил возможность воспитать в себе лучшие качества, которыми должен обладать студент в 21 веке.