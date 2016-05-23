Всемирно известный австрийский ученый Петер Копачек: Невозможно не заметить очевидного прогресса в Баку

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Основатель и директор магистерской программы по управлению инженерии Венского технологического университета, профессор Петер Копачек после проведенных двухдневных тренингов в Бакинской высшей школе нефти (БВШН) для студентов вуза поделился с нами своими впечатлениями от своего пребывания в Азербайджане и БВШН.

Петер Копачек в 1971 году с отличием окончил докторантуру и получил докторскую степень по управлению. В 1986-1990 годах занимал должность профессора по системной инженерии и автоматике в Линзском университете Австрии. В 1990-2008 годах занимал должности руководителя Института устройств управления и робототехники Венского технологического университета Австрии и президента Австрийского Общества системной инженерии и автоматики. С 1985 года является вице-президентом и главным секретарем австрийского отделения Международной федерации бухгалтеров и Общества системной инженерии и автоматики. Три раза получал звание почетного доктора, является членом-корреспондентом Саксонской Академии наук и Немецкой Академии технических наук, членом Международной федерации бухгалтеров, Международной федерации робототехники, Института электрики и инженеров-электронщиков. В 2006 году удостоился награды Американского Общества промышленной робототехники "Engelberger". П.Копачек является автором 6 книг и свыше 300 научных статей.

Report представляет читательской аудитории интервью с профессором Петером Копачеком, впервые посетившим Баку еще в 1978 году.

- Значит, получается, что это ваш второй визит в Азербайджан. По сравнению с первым визитом, какие изменения Вы заметили в нашей стране, в частности в Баку, во время нынешнего визита?

- За эти годы, как сама страна, так и город Баку очень изменились. Нынешний облик Баку очень похож на современные западные города. По правде говоря, я не в курсе о дальнейших планах мэрии города Баку. Если они намерены превратить этот великолепный город в крупный центр бизнеса и туризма, то эта очень даже хорошая идея. Но если их интересует туристическая привлекательность города, то они должны принять неотлагательные меры по сохранению древних построек в Баку. Гуляя по городу, невозможно не заметить очевидного прогресса и изменений в Баку.

- После проведения двухдневных тренингов в Бакинской высшей щколе нефти какого Вы мнения о вузе и студентах?

- Насколько я знаю, Бакинская высшая школа нефти является новоучрежденным вузом. Мне известно, что она была создана в 2012 году. Также меня очень удивил тот факт, что сюда поступают самые интеллектуальные выпускники средних школ, которые отличаются своей остроумностью и высокой грамотностью.

- Хотели бы Вы еще раз посетить Азербайджан и повторно побывать в БВШН?

- В первую очередь, надо учесть, что я уже человек в возрасте. Но если руководство БВШН пригласит меня, то я приеду с удовольствием. Мне всегда было интересно открывать для себя новое общество. Кроме того, что я очень часто путешествую по миру.