Внесено изменение в устав педагогического совета детских домов и дошкольных образовательных учреждений

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Кабинет министров внес изменение в “образцовый устав педагогического совета детских домов и дошкольных образовательных учреждений”.

Как передает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Артур Раси-заде.

В соответствии с изменением, в подпункте 2.1.1 Устава (направления деятельности педагогического совета, утвержденные Кабинетом министров решением от 16 июля 2010 года в соответствие с "государственными программами и стандартами дошкольного образования" - определение направлений образовательной деятельности дошкольных образовательных учреждений и выбор образовательных программ) отмечены слова “утвержденные со стороны Кабинета министров Азербайджанской Республики.