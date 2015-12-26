​Внесена ясность в будущую деятельность Азербайджанского государственного педагогического университета

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ "В соответствии с распоряжением главы государства о присоединении Азербайджанского института учителей к Азербайджанскому государственному педагогическому университету (АГПУ) ведутся работы в этом направлении".

Об этом сказал Report заместитель министра образования Джейхун Байрамов.

По словам замминистра, штатное расписание АГПУ будет вновь пересмотрено: "Состав будет утвержден Ученым советом университета. В целом, с учетом специальностей, базы, количества студентов и других показателей будет проведен анализ, в соответствии с которым сформируется новый состав".

Дж.Байрамов также внес ясность в вопрос платы за обучение после объединения двух вузов: "Данный вопрос будет рассматриваться самим учебным заведением. Тем студентам, которые уже учатся и платят за образование, может быть дана возможность продолжить обучение на тех же условиях".

Отметим, что 26 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присоединении Азербайджанского института учителей к Азербайджанскому государственному педагогическому университету. По распоряжению, Агджабединский, Джалилабадский, Газахский, Губинский, Шамахинский, Шекинский и Загатальский филиалы Азербайджанского института учителей считаются филиалами Азербайджанского государственного педагогического университета.