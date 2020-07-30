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В Виртуальной школе продолжаются вебинары по развитию цифровых навыков

В Виртуальной школе продолжаются вебинары по развитию цифровых навыков С начала июля в рамках проекта "Цифровые навыки"стартовали еженедельные вебинары как для учителей, так и для учеников.
Наука и образование
30 июля 2020 г. 18:09
В Виртуальной школе продолжаются вебинары по развитию цифровых навыков

С начала июля в рамках проекта "Цифровые навыки" стартовали еженедельные вебинары как для учителей, так и для учеников.

Как сообщает Report, целью вебинаров, организованных в "Виртуальной школе" со стороны Министерства образования совместно с международной школой "Алгоритмика", является развитие ИТ-навыков участников, а также организация досуга учеников с пользой.

Для того, чтобы подробнее узнать о том, как проходят вебинары и насколько они интересны, мы пообщались как с организаторами, так и с их участниками.

Как заявила руководитель проекта "Цифровые навыки" Нилюфер Рагимова, на сегодняшний день было проведено уже 5 вебинаров, на которых в общей сложности приняло участие 5 216 участников: «Необходимо подчеркнуть, что одним из основных привилегий данной инициативы является то, что в вебинарах может принять участие любой желающий и о них объявляется заранее. То есть, заинтересованные лица, пройдя в указанное время по линку, могут присоединиться к онлайн-вебинару. Эти вебинары очень важны с точки зрения организации интересных, интерактивных уроков для школьников, поэтому важно что их смотрят не только учителя "Информатики", но и преподаватели других предметов, ведь мы даем знания, которые можно применять вне зависимости от предмета, который ты преподаешь".

По ее словам, радует активность проявленная учениками к вебинарам: "Мы стараемся выбирать темы так, чтобы они были полезными и актуальными для всех возрастных групп школьников, ведь азы ИКТ в наше время должен знать каждый. Информационные технологии являются неотъемлемой частью нашей жизни, поэтому нашим долгом является прививать данные навыки ученикам уже с раннего возраста. А проведение подобных вебинаров в каникулярное время позволит школьникам усовершенствовать свои знания и с пользой потратить свой досуг". 

Следующая наша собеседница, учительница "Информатики" Бакинского европейского лицея – участница одного из вебинаров Шафаг Алекперова также согласна с тем, что очень важно, что в вебинарах могут принять участие учителя по любому предмету: "Считаю данную инициативу проекта очень успешной, ведь в нынешних условиях пандемии, как нельзя кстати организация полезного досуга и усовершенствования навыков для учителей. Все вебинары охватывают определенную тему, о них объявляется заранее, поэтому любой желающий может выбрать тот, что интересен конкретно ему".

В свою очередь, ученик 5 класса школы №7 Кянан Мамедли, также с большим интересом принял участие в вебинарах: "В нашей школе нет проекта "Цифровые навыки", поэтому я очень обрадовался узнав что могу бесплатно принять участие в вебинарах, несмотря на то что не являюсь участником проекта. Считаю это уникальной возможностью, ведь я получил много полезной информации, которую мы, к сожалению, не проходим в нашей школе. Поэтому я бы очень хотел, чтобы и у нас появился этот проект ведь - за информационными технологиями будущее. И какую профессию я бы не выбрал, полученные навыки в сфере ИКТ мне пригодятся. Поэтому я советую всем своим одноклассникам и друзьям обязательно присоединяться и принимать участие в вебинарах".

Эмилия Аббасова

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