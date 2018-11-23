Вице-президент BP провел мастер-класс для студентов MBA в БВШН

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Образовательный центр магистратуры делового администрирования (MBA – Master of Business Administration) Бакинской высшей школы нефти (БВШН) начал проводить для студентов неофициальные встречи с видными экспертами и менеджерами различных компаний и организаций, уже завоевавшими себе имя как талантливые менеджеры и опытные профессионалы в этой области.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью Высшей школы, бизнес-сессии, которые проводятся под названием "Профессиональный деловой разговор", нацелены на то, чтобы помочь студентам узнать о современном деловом мире "из первых рук" и дать им возможность обсудить профессиональные вопросы со старшими коллегами.

Очередной мастер-класс в рамках "Профессионального делового разговора" в БВШН провел вице-президент BP по связям с общественностью, внешним связям и стратегическим вопросам в Азербайджане, Грузии и Турции Бахтияр Асланбейли. Темой дискуссии на встрече со студентами MBA стала внешнеполитическая стратегия в области энергетики. В заключение Бахтияр Асланбейли ответил на интересовавшие студентов вопросы.

Первым гостем "Профессионального делового разговора" в БВШН стал начальник Государственной миграционной службы Азербайджана Вюсал Гусейнов. Следующую бизнес-сессию, как ожидается, проведет первый вице-президент Maire Tecnimont Group по специальным инициативам и региональной координации, вице-президент по России и Каспийскому региону Джанни Бардази.

Занятия по программе MBA в БВШН, которая осуществляется под девизом "Учимся управлению у профессионалов", ведет группа опытных специалистов, представляющих государственный и частный секторы и имеющих большой международный опыт.