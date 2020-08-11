Венский технологический университет объявил конкурс на магистерскую программу

Отныне осваивать технические специальности зарубежных ВУЗов с высокими международными рейтингами стало легче. Магистерская программа по Инженерному менеджменту (“Engineering Managment”) Венского технологического университета стартует в Баку с ноября этого

Отныне осваивать технические специальности зарубежных ВУЗов с высокими международными рейтингами стало легче. Магистерская программа по Инженерному менеджменту (“Engineering Managment”) Венского технологического университета стартует в Баку с ноября этого года с обновленным контентом, соответствующим потребностям современного рынка труда.

Как сообщили Report в вузе, выпускники этой программы получат диплом Венского технологического университета, а в дополнение все возможности, доступные во время учебы студентам европейских университетов. Таким образом, во время учебы студенты получат право жить в Австрии, пользоваться университетским кампусом и библиотекой, стать членом клуба выпускников университета и т.д.

Дисциплины, предусмотренные в программе, будут представлены на английском языке только один раз в месяц в 13 модулях, проводимых по выходным. Таким образом, 11 модулей будут представлены в Баку и 2 объединенных модуля в Вене. Период обучения составит 3 семестра и продлится с ноября 2020 года по май 2022 года. Занятия будут проводиться международными специалистами как академической сферы, так и ведущих промышленных отраслей. Программа открыта для всех, кто имеет степень бакалавра или имеет долгосрочный технический или управленческий опыт, а также свободно владеет английским языком.

Граждане Азербайджана, Грузии, России, Ирана и Казахстана, желающие принять участие в программе в Баку, а также граждане других стран, имеющие вид на жительство в вышеуказанных странах, получат специальную стипендию. Таким образом полная стоимость за обучение составит 11 500 евро. Следует отметить, что стоимость обучения этой программы в Вене составляет 19 900 евро.

Все желающие достичь уровня управления теперь могут сделать это, участвуя в программе Венского технологического университета в Баку. Для этого заполненная анкета должна быть отправлена ​​по адресу engineering_baku@tuwien.ac.at не позднее 31 августа 2020 года. Список документов, необходимых для поступления, можно найти по адресу http://tuwien.at/baku-track.

В целях контроля за качеством программы количество предусмотренных участников ограничено, и студенты, которые подали заявку позднее остальных, будут автоматически зачислены на программу следующего года.Так что спешите подать заявку, места ограничены!

Для получения дополнительной информации посетите сайт www.azerobotics.com/embaku/.