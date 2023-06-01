В выходные пройдут вступительные экзамены по I и IV специальностям

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 3 июня проведет вступительный экзамен в высшие учебные заведения IV квалификационной группы, 4 июня - I квалификационной группы.

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) 3 июня проведет вступительный экзамен в высшие учебные заведения IV квалификационной группы, 4 июня - I квалификационной группы.

Как сообщили Report в ГЭЦ, 3 июня для абитуриентов, выбравших и подгруппы RK и Rİ по I группе, также будет проведен экзамен по информатике.

Экзамены будут организованы в Баку, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Агстафе, Сумгайыте, Мингячевире, Шеки, Барде, Гёйчае, Кюрдамире, Ширване, Сабирабаде, Сальяне, Лянкяране, Газахе, Джалилабаде и Хачмазе.

С 23 мая на сайте Государственного экзаменационного центра участники могут распечатать "пропускной лист на экзамен".