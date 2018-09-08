В вузы Грузии в этом году принято 788 азербайджанцев

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ В вузы Грузии в этом году поступили 788 азербайджанцев.

Как сообщает грузинское бюро Report, таким образом, в 2018-2019 учебном году в вузах Грузии азербайджанцы составляют большинство среди принятых по программе "1+4", предусмотренной для национальных меньшинств.

Из них 99 человек со 100%-ным грантом смогут получить образование на подготовительных курсах по грузинскому языку в вузах. Большинство азербайджанских студентов – 253 человека принято в Грузинский технический университет. 235 студентов поступило в Тбилисский государственный университет им. Иванэ Джавахашвили, 192 – Государственный университет Илии.

В Медицинский университет принято 49 азербайджанских студентов, Сухумский государственный университет – 34, Телавский государственный университет им.Я.Гогебашвили – 6, Кутаисский государственный университет им.А.Церетели -5, Национальную академию обороны им. Д.Агмашенебели – 5, Еврорегиональный университет - 3, Батумский государственный университет им.Ш.Руставели – 3, Высшее учебное заведение "Академия просвещения", Тбилисский учебный университет и Тбилисскую государственную академию художеств им.А.Кутателадзе – по 1.

Отметим, что программа "1+4" подготовлена специально для проживающих в Грузии национальных меньшинств. Согласно программе, абитуриенты сдают тестовый экзамен на общие знания на азербайджанском, армянском и осетинском языках. Принятые в вузы студенты в течение года изучают грузинский язык, после чего получают возможность учиться на бакалавра по любой избранной специальности. В конце года набравшие 60 кредитных баллов студенты могут, не сдавая экзамены, продолжить образование на любом факультете.