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    В Университете АДА состоялся шестой Международный фестиваль - ФОТО

    В этом году на фестивале приняли участие 40 стран© Report.az

    Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ В Университете АДА состоялся шестой международный фестиваль с участием аккредитованных в Азербайджане посольств и студентов вуза.

    Как сообщает Report, на фестивале страны-участницы представили на стендах образцы своей культуры, кулинарии, брошюры с информацией о странах.

    В этом году на фестивале приняли участие 40 стран. 

    Мероприятие продолжилось концертом, на котором студенты зарубежных стран представили национальные танцы своих государств.

    Фото: Фири Салим

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