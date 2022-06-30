В Университете АДА проходит конференция по преподаванию английского языка

В университете АДА проходит конференция "Стремление к совершенству в преподавании английского языка".

В университете АДА проходит конференция "Стремление к совершенству в преподавании английского языка".

Как передает Report, в ней принимает участие посол США в Азербайджане Ли Литценбергер и директор Института образования (ARIE) Руфат Азизов.

Как заявил посол Литценбергер, повышение качества владения английским языком поможет большему числу азербайджанцев участвовать в диверсификации экономики своей страны, иметь возможность общаться с 1,4 миллиардами человек в мире, говорящими по-английски. А также в оригинале наслаждаться голливудскими фильмами, читать книги и газеты на самом распространенном языке нашей планеты.

В свою очередь, директор Института образования (ARIE) Руфат Азизов добавил, что учебные планы по преподаванию английского языка в средних школах Азербайджана обновляются. ARIE изучил опыт разных стран для обновления программ и учебников, а новые подходы к преподаванию английского языка будут включать определение долгосрочных потребностей в профессиональном развитии учителей.

На конференции также выступил доктор Фариз Исмаилзаде, проректор Университета АДА, который отметил, что повышение профессионального уровня преподавателей является еще одним направлением деятельности университета.

Конференция стала завершающим этапом курса штата Северная Каролина "Современное обучение английскому языку". Около 100 азербайджанских учителей английского языка прошли виртуальный курс, который финансировался посольством США.