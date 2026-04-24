В Университете ADA открылась Выставка карьеры

В Университете ADA открылась XIV Выставка карьеры.

Как сообщает Report, на открытии выставки выступили проректор Университета ADA по приему и регистрации студентов Гюнай Зиядова, президент фонда университета Натиг Гаджиев, директор Департамента человеческих ресурсов Международного банка Азербайджана Малахат Абдуллаева, директор по персоналу Bahar Energy Operating Company Орхан Алиев, менеджер по карьерным услугам вуза Тарана Асланова.

Выступившие подчеркнули значимость выставки и ее потенциал с точки зрения расширения карьерных возможностей для молодежи.

Т.Асланова в заявлении журналистам сказала, что цель выставки - напрямую связать студентов и выпускников с ведущими компаниями.

Менеджер добавила, что мероприятие предоставило студентам и выпускникам возможность подать заявки в компании, приложив свои резюме:

"Компании обсуждают со студентами карьерные возможности, и в результате большинство студентов и выпускников после Выставки карьеры трудоустраиваются".

Отметим, что в выставке участвуют 150 компаний.