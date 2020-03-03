В связи с коронавирусом отложены выпускные экзамены для 9-х классов

Запланированные на 9 марта выпускные экзамены для 9-х классов отложены.

Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре, в соответствии с неотложными мероприятиями по предотвращению риска, который может создать на территории Азербайджана коронавирус (COVİD - 19), с целью предотвращения случаев заражения, повышения проводимых в данной сфере профилактических мероприятий запланированные на данную дату экзамены отложены.

Дата данного экзамена будет объявлена за неделю до его проведения.

9 марта 2020-го года планировалось провести первый этап выпускного экзамена для учащихся 9-х классов общеобразовательных учебных заведений в Гяндже, Лянкяране, Шеки, Сумгайыте, а также Абшеронском, Агдамском, Агстафинском, Агсуинском, Бардинском, Билясуварском, Гёйгёльском, Имишлинском, Кюрдамирском, Лерикском, Огузском, Газахском, Габалинском, Саатлинском, Сабирабадском, Самухском, Шабранском, Шамахинском, Тертерском, Товузском, Хачмазском, Евлахском, Зардабском районах.