В структуре Института геологии и геофизики НАНА созданы новые отделы

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ В Институте географии имени академика Гасана Алиева Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) состоялось очередное заседание бюро Отделения наук о Земле (ОНЗ).

Как сообщили Report из отдела связей с общественностью Управления связей с общественностью и популяризации науки НАНА, открыв мероприятие, академик-секретарь отделения, академик Фахраддин Гадиров ознакомил присутствующих с вопросами, стоящими на повестке дня. На мероприятии был заслушан научный доклад заведующего Лабораторией буровых и цементных растворов Научно-исследовательского проектного института нефти и газа Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики, доктора технических наук Эльчина Кязимова на тему "Зеленые технологии в бурении, основанные на эффект малых воздействий и возмущений".

Э.Кязимов отметил, что для уменьшения риска возникновения происшествий и осложнений в геологических срезах, которые характеризуются термобарическими условиями, осуществлена новая научно-практическая разработка, основанная на теории "эффекта малых воздействий и возмущений". Докладчик сообщил, что впервые в мировой практике бурения в нанонизированном пространстве были получены эффекты "ранней турбулентности", "нанопамяти" и "долголетия": "Посредством использования экономически выгодных и экологически чистых наномерных компонентов были разработаны экологически безопасные смазочные добавки, стабилизирующие реагенты, составы утяжеляющих материалов и наноцементов для укрепления скважин. Эти системы были успешно применены без происшествий и осложнений при бурении скважин и укреплении дна скважин. Соответствующие разработки запатентованы в Азербайджанской Республике и Российской Федерации. Полученные за последние семь лет достижения демонстрировались на международных конференциях и выставках, которые прошли в Германии, Башкирии, Татарстане, Узбекистане, Казахстане, Иране и Вьетнаме, опубликованы в энциклопедии ЮНЕСКО "Наука и нанотехнологии", удостоены золотой медали".

На заседании был рассмотрен вопрос о серии наук о Земле журнала "Известия НАНА".

В своем выступлении президент НАНА, академик Акиф Ализаде отметил, что необходимо повысить качественные показатели статей, которые публикуются в журнале. Затем были рассмотрены некоторые структурные вопросы. Было принято постановление о создании в структуре Института геологии и геофизики НАНА отделов "Сейсмология и сейсмическая опасность" и "Инженерная геофизика".

На заседании было принято постановление о проведении мероприятий, посвященных 80-летнему юбилею академика Парвиза Мамедова и 70-летнему юбилею академика Гатама Гулиева.

В заключение были рассмотрены текущие вопросы