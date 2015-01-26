В средних школах создадут подготовительные к школе группы

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ "В настоящее время не во всех дошкольных учреждениях существуют подготовительные к школе группы. Это связано с определенными условиями. Поэтому, процесс создания подготовительных к школе групп должен быть не только в детсадах, но и в школах, что станет положительным фактором".

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий отделом дошкольного и общего образования министерства образования Айдын Ахмедов, внося ясность в вопрос обязательной дошкольной подготовки, предусмотренной в Плане деятельности по исполнению "Государственной стратегии по развитию образования в Азербайджанской Республике".

Завотделом добавил, что если учитывать отсутствие в некоторых районах учреждений по дошкольной подготовке, можно понять степень сложности данного вопроса: "Поэтому организация дошкольного образования не только в детсадах, но и в средних школах, правильный шаг. Работы предусматриваются и в этом направлении".

А.Ахмедов отметил, что данное новшество предусматривает создание равных условий как в образовании, так и в общем образовании: "Создание для дошколят равных условий позволит им пойти в первый класс подготовленными. Дошкольная подготовка - очень важный вопрос. Поэтому данный вопрос предусмотрен и в госстратегии".