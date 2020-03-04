В школах Азербайджана продолжаются дезинфекционные меры против коронавируса

В общеобразовательных учреждениях Азербайджана продолжаются дезинфекционные и другие упреждающие меры против коронавируса.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства образования, интенсированы профилактические дезинфекционные мероприятия в городах Баку, Сумгайыт, Ширван, Гянджа, а также таких районах как Хачмаз, Уджар, Гах, Газах, Агдам, Самух, Агсу.

Для повышения эффективности надлежащих мер было принято решение о приостановке во всех учебных заведениях страны учебно-воспитательного процесса и связанных с ним мероприятий с 3 по 9 марта (первый учебный день назначен на 10 марта).

За этот период во всех учебных заведениях предусмотрено завершить медико-профилактические и дезинфекционные работы.

Эмилия Аббасова