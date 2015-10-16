В России издадут историко-этнологическую книгу "Азербайджанцы"

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ В контексте издания Институтом этнологии и антропологии Академии наук России многотомника "Народы и культуры" о народах мира на русском языке подготовят к изданию том "Азербайджанцы".

Как сообщили Report из Института археологии и этнографии НАНА, в институте обсудили процесс подготовки книги.

Как сообщила директор Института археологии и этнографии НАНА, доктор исторических наук, профессор Маиса Рагимова, Институт этнологии и антропологии Академии наук России создает том о народах мира: "Книга представляет важное значение с точки зрения распространения информации об исторических территориях и этнографии Азербайджана среди русскоязычных научных кругов".

Выступивший на указанную тему завотделом Института археологии и этнографии академик Теймур Буньядов и завотделом института, доктор исторических наук Алиага Мамедли отметили, что работа над разделами тома "Азербайджанцы" продолжается. Помимо сотрудников института, подготовкой тома занимаются специалисты различных институтов, научных учреждений и вузов.