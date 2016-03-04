В прошлом году утверждены дипломы около 600 человек, обратившихся в минобразования Азербайджана

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ В прошлом году в министерство образования поступило 4 714 заявлений по утверждению документов. За отчетный период были приняты решения по признанию на территории страны 1 224 документов о высшем образовании, утверждению дипломов о высшем образовании 571 человека.

Как сообщает Report, информация об этом отражена в докладе о деятельности Кабинета министров Азербайджана за 2015-й год..

В докладе отмечается, что с января 2015 года еженедельная учебная нагрузка 30 тыс. учителей, прошедших диагностическое оценивание в Баку, увеличена в 1,5 раз, а их месячные зарплаты - в 2 раза. В то же время, в городе Баку соотношение учителей и учащихся повысилось с 1:10 до 1:12. Согласно результатам диагностического оценивания, 78 процентов учителей, привлеченных к тренингам, значительно увеличили свои показатели.

По результатам конкурса по приему на работу учителей трудоустроены 3 068 человек, уровень заполнения вакантных мест вырос на 38 процентов.

Отметим, что доклад будет вынесен на обсуждение на пленарном заседании Милли Меджлиса, которое состоится 15 марта.