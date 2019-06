В престижных вузах Венгрии будут учиться 200 азербайджанских студентов

В результате успешного сотрудничества в сфере образования между министерством образования Азербайджана и министерством человеческих ресурсов Венгрии, 200 наших граждан получили возможность обучаться в престижных вузах Венгрии в 2019-2020 учебном году.

Как сообщили Report в министерстве образования, в результате принятого венгерской стороной окончательного решения относительно выбора, право обучения в соответствии с соглашением получили 200 человек, в том числе 18 человек по PhD, 166 человек по уровню магистратуры, 16 человек - по бакалавриату.

Они будут обучаться по следующим направлениям: бизнес и управление, инженерия, информационные технологии, туризм, естественные науки и устойчивое развитие.

Удостоенные стипендии студенты в основном получили право обучаться в нижеследующих вузах: Budapest University of Technology and Economics, Corvinus University of Budapest, University of Szeged, Eötvös Loránd University, "University of Debrecen и University of Pécs.

Отметим, что о соответствующей стипендиальной программе было объявлено 23 ноября 2018 года.