Абитуриентам не разрешат уносить с собой вопросники с экзаменов

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ "С этого года предоставляемые абитуриентам вопросники будут уникальными. На каждом вопроснике будут указаны имя и фамилия абитуриента. Новшество заключается в том, что на каждой странице вопросника будет указан также баркод абитуриента".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшней пресс-конференции заявила председатель ГКПС Малейка Аббасзаде.

По ее словам, нынешние вопросники представлены в 4-х вариантах, так как данная технология применяется впервые: "Если в дальнейшем в каждой аудитории экзамен будут сдавать по 24 абитуриента, мы сможем распечатать вопросники в 24 вариантах. В вопроснике есть выбор языка в соответствии с желанием абитуриента. Эта технология позволит нам в дальнейшем создать условия для проведения экзаменов в новой форме".

Как отметила М.Аббасзаде, на подобном экзамене с абитуриентов будут собирать не только ответные карты, но и вопросники: "Процесс раздачи абитуриентам вопросников пока продолжается, так как они отмечают в ответных картах ответы методом выбора. Однако, для перехода к новому виду экзаменов применяются новые технологии и этим закладывается фундамент нового вида экзаменов".