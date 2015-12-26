В одном из университетов Азербайджана повышена заработная плата

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ На проведенном в Азербайджанском государственном экономическом университете (UNEC) заседании Ученого совета было обсуждено штатное расписание административных работников и принято решение о повышении их заработной платы.

Об этом сообщили Report в UNEC.

После утверждения проекта штатного расписания заработная плата административного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала выросла на 10%. Решение коснулось более чем 700 сотрудников и применяется также к сотрудникам отделов, центров и департаментов университета.