В новом учебном году в школах Баку будут обучаться более 395 тысяч учащихся

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ В новом учебном году в первых классах общеобразовательных школ Баку ожидается обучение более 46 000 детей.

Как сообщили Report в Управлении образования города Баку, в IX классе общеобразовательных школ, находящихся в подчинении структуры, будут обучаться 27 514 учеников, в XI классе - 19 530, в XII классе - 635 учеников.

В этом учебном году в общеобразовательных школах, находящихся в подчинении Управления, будут обучаться в целом 395 773 ученика.

Согласно сообщению, в Баку предусмотрено функционирование 845 подготовительных групп в 265 общеобразовательных учреждениях. В электронной системе проведена онлайн-регистрация 20 000 заявлений для приема детей в подготовительные группы столичных школ. В 2017/2018 учебном году 65% 5-летних детей будут привлечены к подготовительным группам.

В 2017/2018 учебном году в 212 школах планируется организовать 499 классов с особым уклоном.

Было отмечено, что в рамках подготовки к учебному году в столице были построены новые здания для школы № 306, капитально отремонтированы школы №10, №74, №171, №201, №212, школа-лицей №62 и учреждение специального образования №268. Еще в 9 школах проведены текущие ремонтные работы. Образовательные учреждения в 2017/2018 учебном году были обеспечены 130 единицами компьютеров и ноутбуков, 3629 комплектом парт, 444 единицами принтеров и ксероксов, 40 учебных заведений были оснащены военными кабинетами современного типа.

2017/2018 учебный год объявлен "Годом качества общего образования". Согласно приказу министра образования, в общеобразовательных учебных заведениях первый урок 2017/2018 учебного года будет посвящен теме "Джоджуг Марджанлы-начало исторического возвращения".

Отметим, что в подчинении Управления образования города Баку находятся 307 общеобразовательных школ, 3 средние специальные школы, функционируют 7 очно-заочных вечерних школ, в общей сложности - 317 школ.