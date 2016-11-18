В НАНА утвержден план мероприятий по исполнению Госпрограммы по развитию информационного общества

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ В Национальной академии наук Азербайджана утверждены структура и состав работников Регионального научного центра, Музея естественной истории, Института почвоведения и агрохимии.

Как сообщает Report, решение по этому поводу было принято на сегодняшнем заседании Президиума НАНА.

На заседании также был утвержден план мероприятий по исполнению Государственной программы по развитию информационного общества.

Были обсуждены результаты II Фестиваля азербайджанской науки, которые были признаны удовлетворительными и приняты.