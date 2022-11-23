В НАНА создана комиссия в связи с программой Великого возвращения

В Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) создана комиссия в связи с "I Государственной программой по Великому возвращению"

В Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) создана комиссия в связи с "I Государственной программой по Великому возвращению".

Как сообщает Report, решение об этом принял президиум академии.

Согласно документу, комиссия под председательством академика Исы Габиббейли создана с целью подготовки Плана действий НАНА в рамках I Государственной программы по Великому возвращению.

Габиббейли отметил, что госпрограмма является логическим продолжением масштабных строительных работ, проводимых в Карабахе и Восточном Зангезуре, это превосходная дорожная карта для достижения стратегических целей и осуществления намеченных мероприятий.

Напомним, 16 ноября президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "Об утверждении I Государственной программы по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики".