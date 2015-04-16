В НАНА произошли новые кадровые назначения

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ В Управлении права и кадров Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) произошли новые кадровые назначения. Об этом сообщили Report в НАНА.

Так, Айгюн Арифли назначена на должность начальника отдела по обеспечению законодательства Управления права и кадров Аппарата правления НАНА. Другим решением Рзагулу Гаджиев назначен заместителем начальника Управления права и кадров Аппарата правления НАНА.

Кроме того, на заседании Правления НАНА принято решение о назначении доктора физических наук Октая Гасымова руководителем Центра биофизики и смарт-материалов при Институте физики НАНА.