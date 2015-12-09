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    ​В НАНА повысят зарплату педагогам, преподающим магистрам

    Основная цель заключается в достижении соответствия качества магистерского образования международной системе образования

    Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ В НАНА в целях улучшения качества магистерского образования и повышения конкуренции среди профессорско-преподавательского состава будет применен принцип дифференциации и стимулирования.

    Как сообщает Report, об этом на заседании Президиума заявил президент НАНА Акиф Ализаде.

    Согласно принятому решению, установлены также надбавки к зарплате для академических часов (45 минут) в соответствии с учебной нагрузкой профессорско-преподавательского состава, преподающего по различным предметам в магистратуре научных учреждений НАНА.

    По словам А.Ализаде, основная цель заключается в достижении соответствия качества магистерского образования в научных учреждениях НАНА принципам международной и общеевропейской системы образования, подготовке обучающихся в магистратуре студентов на высоком уровне, оказании им помощи в продолжении в дальнейшем обучения и повышении квалификации как в стране, так и за рубежом. 

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