​В НАНА повысят зарплату педагогам, преподающим магистрам

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ В НАНА в целях улучшения качества магистерского образования и повышения конкуренции среди профессорско-преподавательского состава будет применен принцип дифференциации и стимулирования.

Как сообщает Report, об этом на заседании Президиума заявил президент НАНА Акиф Ализаде.

Согласно принятому решению, установлены также надбавки к зарплате для академических часов (45 минут) в соответствии с учебной нагрузкой профессорско-преподавательского состава, преподающего по различным предметам в магистратуре научных учреждений НАНА.

По словам А.Ализаде, основная цель заключается в достижении соответствия качества магистерского образования в научных учреждениях НАНА принципам международной и общеевропейской системы образования, подготовке обучающихся в магистратуре студентов на высоком уровне, оказании им помощи в продолжении в дальнейшем обучения и повышении квалификации как в стране, так и за рубежом.