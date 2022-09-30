В НАНА подготовят план мероприятий в связи с объявлением 2023 года "Годом Гейдара Алиева"

В Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) будет подготовлен план мероприятий в связи с объявлением 2023 года в Азербайджане "Годом Гейдара Алиева".

В Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) будет подготовлен план мероприятий в связи с объявлением 2023 года в Азербайджане "Годом Гейдара Алиева".

Как сообщает Report, соответствующее решение было принято на очередном заседании президиума НАНА 30 сентября.

В заседании приняли участие исполняющий обязанности президента НАНА академик Ариф Гашимов и другие члены президиума.

На заседании обсудили вопросы, вытекающие из распоряжения главы государства от 29 сентября 2022 года об объявлении 2023 года в Азербайджанской Республике "Годом Гейдара Алиева".

В целях решения вопросов, вытекающих из распоряжения главы государства, в НАНА была создана комиссия, и было решено разработать широкий план мероприятий.