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В НАНА подготовят план мероприятий в связи с объявлением 2023 года "Годом Гейдара Алиева"

В НАНА подготовят план мероприятий в связи с объявлением 2023 года "Годом Гейдара Алиева" В Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) будет подготовлен план мероприятий в связи с объявлением 2023 года в Азербайджане "Годом Гейдара Алиева".
Наука и образование
30 сентября 2022 г. 20:25
В НАНА подготовят план мероприятий в связи с объявлением 2023 года Годом Гейдара Алиева

В Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) будет подготовлен план мероприятий в связи с объявлением 2023 года в Азербайджане "Годом Гейдара Алиева".

Как сообщает Report, соответствующее решение было принято на очередном заседании президиума НАНА 30 сентября.

В заседании приняли участие исполняющий обязанности президента НАНА академик Ариф Гашимов и другие члены президиума.

На заседании обсудили вопросы, вытекающие из распоряжения главы государства от 29 сентября 2022 года об объявлении 2023 года в Азербайджанской Республике "Годом Гейдара Алиева".

В целях решения вопросов, вытекающих из распоряжения главы государства, в НАНА была создана комиссия, и было решено разработать широкий план мероприятий.

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Версия на азербайджанском языке AMEA-da “Heydər Əliyev İli” ilə bağlı Tədbirlər Planı hazırlanacaq

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