В НАНА cостоялся показ фильма "Запретная история Армении и Азербайджана"

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ По инициативе "Дома ученых" в Национальной академии наук Азербайджана состоялся показ фильма "Запретная история Армении и Азербайджана".

Как сообщает Report, на презентации директор "Дома ученых", доктор философии по истории Нурида Гулиева рассказала о целях и значимости фильма и подчеркнула, что инициатива показа этого фильма в Академии была высоко оценена учеными НАНА.

Автор фильма, заведующий Сектором политических исследований и аналитического анализа Отдела по общественно-политическим вопросам Администрации президента Азербайджана Фуад Ахундов коротко рассказал о фильме. Он отметил, что Центр истории Кавказа при Институте общественно-политических исследований "AZER-GLOBE" осуществляет ряд проектов по изучению истории. В рамках этих проектов снимаются различные фильмы, одним из которых является демонстрируемый в НАНА фильм.

Автор сказал, что все сведения и исторические факты об Армении и армянском народе доводятся до мировой общественности в полностью сфальсифицированной форме. Целью данного фильма является демонстрация всей правды, а также отражение взаимоотношений между Россией и Арменией, исторических событий, мнения политологов и ученых, истинного отношения армян к культуре и историческим памятникам. Помимо этого в фильме представлены редкие документы по истории Азербайджана, которые хранятся в архивах России, Турции и прочих стран.

Ф.Ахундов добавил, что презентация фильма состоялась в различных странах мира.

Затем состоялся показ фильма.