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В НАНА будет создана Карабахская археологическая экспедиция

В НАНА будет создана Карабахская археологическая экспедиция В Институте археологии, этнографии и антропологии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) создадут Карабахскую археологическую экспедицию.
Наука и образование
20 июня 2023 г. 15:04
В НАНА будет создана Карабахская археологическая экспедиция

В Институте археологии, этнографии и антропологии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) создадут Карабахскую археологическую экспедицию.

Как сообщает Report, соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании президиума НАНА.

Президент НАНА, академик Иса Габиббейли отметил, что сейчас одним из основных направлений государственной политики в Азербайджане является восстановление и развитие освобожденных от оккупации территорий: "Важную часть проводимой в этом направлении деятельности составляет изучение древней и богатой культуры Карабаха и Восточного Зангезура. В этих целях в Институте археологии, этнографии и антропологии действует экспедиция Карабаха и Восточного Зангезура. В настоящее время экспедиция проводит раскопки и исследования на освобожденных от оккупации территориях, осуществляет успешную деятельность по выявлению памятников материальной культуры и следов армянского вандализма. Возникла необходимость в принятии соответствующих мер в целях организации проводимых археологических раскопок и исследований на последовательной и систематической основе".

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Версия на азербайджанском языке AMEA-da Qarabağ arxeoloji ekspedisiyası yaradılacaq

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