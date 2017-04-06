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Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ В Нахчыванском отделе НАНА вышел в свет первый на этот год номер журнала "Новости" ("Xəbərlər").

Как сообщает Report, очередной номер издаваемого 4 раза в год журнала, главным редактором которого является председатель отдела, академик Исмаил Гаджиев, посвящен серии общественных и гуманитарных наук.

В первом разделе журнала освещаются богатые археологические материалы, приобретенные во время исследований древних крепостей на территории Нахчывана, при изучении их истории.

Здесь также размещены статьи ученых и представителей общественности, связанные с историей, археологией, культурой, искусством, экономикой и социальным развитием Нахчывана.

Отметим, что в статьях также представлен перечень литературу на соответствующую тему, а также их обзор на русском и английском языках.