В Нахчыване в первый класс в новом учебном году пойдут 3 822 ребенка
Наука и образование
- 15 сентября, 2025
- 08:56
В 2025–2026 учебном году в общеобразовательных учреждениях Нахчыванской автономной республики будут учиться 50 500 школьников, из них 24 345 девочек и 26 155 мальчиков.
Как передает местное бюро Report, в подготовительных группах в этом году будут заниматься 3 007 детей, среди них 1 418 девочек и 1 589 мальчиков.
Кроме того, в первый класс приняты 3 822 ученика – 1 833 девочки и 1 989 мальчиков.
Отмечается, что первый урок нового учебного года будет посвящен теме "Год Конституции и Суверенитета".
