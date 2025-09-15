Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний
    Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний

    В Нахчыване в первый класс в новом учебном году пойдут 3 822 ребенка

    Наука и образование
    • 15 сентября, 2025
    • 08:56
    В Нахчыване в первый класс в новом учебном году пойдут 3 822 ребенка

    В 2025–2026 учебном году в общеобразовательных учреждениях Нахчыванской автономной республики будут учиться 50 500 школьников, из них 24 345 девочек и 26 155 мальчиков.

    Как передает местное бюро Report, в подготовительных группах в этом году будут заниматься 3 007 детей, среди них 1 418 девочек и 1 589 мальчиков.

    Кроме того, в первый класс приняты 3 822 ученика – 1 833 девочки и 1 989 мальчиков.

    Отмечается, что первый урок нового учебного года будет посвящен теме "Год Конституции и Суверенитета".

    Нахчыван образование
    Фото
    Naxçıvanda bu il 3 822 şagird birinci sinfə gedib

    Последние новости

    09:12

    Зафиксированы перебои спутникового интернета Starlink по всему миру

    ИКТ
    09:05

    Уровень безработицы в Китае в августе составил 5,3%

    Другие страны
    08:56
    Фото

    В Нахчыване в первый класс в новом учебном году пойдут 3 822 ребенка

    Наука и образование
    08:48

    В Баку у школ введен режим "зеленой волны" для снижения пробок

    Инфраструктура
    08:29

    В Каспийском море произошло землетрясение

    Происшествия
    08:29

    В Сабирабадском районе произошло жестокое убийство

    Происшествия
    08:26

    Дорожная полиция обратилась к гражданам в связи с началом нового учебного года

    Внутренняя политика
    08:05
    Фото

    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    07:36

    Южная Корея, США и Япония начали трехсторонние учения Freedom Edge

    Другие страны
    Лента новостей