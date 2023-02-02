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В Нахчыване стартовала студенческая ”зимняя школа" 

В Нахчыване стартовала студенческая ”зимняя школа"  В Нахчыване стартовала студенческая “зимняя школа”.
Наука и образование
2 февраля 2023 г. 20:43
В Нахчыване стартовала студенческая ”зимняя школа 

В Нахчыване стартовала студенческая “зимняя школа”.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, на открытии ”Зимней школы" в центре отдыха "Аг булаг" с молодежью встретились министр молодежи и спорта Нахчыванской Автономной республики Рамиль Гаджи и преподаватель Нахчыванского государственного университета, доктор философии по истории Арзу Абдуллаев.

В рамках Зимней школы была организована встреча участников Отечественной войны со студентами. Военнослужащие продемонстрировали приемы самообороны от огнестрельного и холодного оружия. Команды, отличившиеся на тренировках и соревнованиях, проводимых в рамках "Зимней школы", были награждены сертификатом.

В лагере, организованном с целью эффективного отдыха и ускорения личностного развития молодежи, приняли участие 43 человека, в том числе студенты высших и средних специальных учебных заведений и волонтеры.

Отметим, что молодежная “зимняя школа” на базе отдыха "Аг булаг" будет продолжена до конца февраля.

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Версия на азербайджанском языке ФотоNaxçıvanda tələbələrin “Qış məktəbi”nə start verilib

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