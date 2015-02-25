​В музей сдан серебряный штифт времен Шаха Исмаила Хатаи - ФОТО

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ В Музей истории Азербайджана Национальной академии наук (НАНА) поступил серебряный штифт, вырезанный по приказу основоположника государства Сефевидов, правителя Азербайджана Шаха Исмаила Хатаи.

Об этом Report сообщили из музея.

Штифт, находившийся в обороте в городе Лариджан на юге Ирана, относится к периоду правления Шаха Исмаила и Шаха Тахмасиба. Хотя по форме штифт напоминает заколку для волос, в свое время он заменял деньги.

Отметим, что данный штифт является единственным экспонатом, хранящимся в фонде Музея нумизматики.