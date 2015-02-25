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    ​В музей сдан серебряный штифт времен Шаха Исмаила Хатаи - ФОТО

    Хотя по форме штифт напоминает заколку для волос, в свое время он заменял деньги

    Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ В Музей истории Азербайджана Национальной академии наук (НАНА) поступил серебряный штифт, вырезанный по приказу основоположника государства Сефевидов, правителя Азербайджана Шаха Исмаила Хатаи.

    Об этом Report сообщили из музея.

    Штифт, находившийся в обороте в городе Лариджан на юге Ирана, относится к периоду правления Шаха Исмаила и Шаха Тахмасиба. Хотя по форме штифт напоминает заколку для волос, в свое время он заменял деньги.

    Отметим, что данный штифт является единственным экспонатом, хранящимся в фонде Музея нумизматики.  

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