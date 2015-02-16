​В музей сдан археологический экспонат, используемый при религиозных обрядах в Азербайджане

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ На днях Национальная академия наук Азербайджана (НАНА) передала в Национальный музей истории Азербайджана интересный археологический экспонат, включающий в себя образцы материальной и духовной культуры, древнюю историю Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на НАНА, экспонат был обнаружен при археологических раскопках, проведенных еще в 1984 году археологами во главе с Мунаввар Гусейновой на кургане №1, расположенном близ села Гараджемирли (между Шемкирчаем и Гянджачаем).

Находка заключалась в горшочке, по краям которого были фигурки четырех птиц. Очень жаль, что в музей передали не подлинник, а копию посуды, которая была сделана художником-реставратором реставрационной лаборатории музея Амирюсифом Заваровым и закрашена в черный цвет.

Предположительно, посудой пользовались при религиозных обрядах.

Отметим, что экспонат сыграет важную роль в изучении идеологических представлений древних жителей Азербайджана, похоронных обрядов, быта, а также послужит написанию археологических материалов.