​В министерстве образования Азербайджана произошли структурные изменения

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ В министерстве образования произошли структурные изменения.

Об этом в ответ на запрос Report заявили в министерстве.

Согласно соответствующему приказу министра образования Микаила Джаббарова, на базе экономического отдела созданы финансовый и аудиторский отделы. Кроме того, был ликвидирован отдел начального профессионального среднего специального образования, на месте которого создан сектор начального профтехобразования. Сектор дополнительного образования отдела человеческих ресурсов был переименован в сектор по вопросам госслужбы, а отдел дошкольного и общего образования - в отдел общего образования и дошкольного образования.

Отдел науки и высшего образования переименован в отдел науки, высшего и среднего специального образования. На базе секторов высшего образования и программ обмена и поддержки студентов был создан сектор высшего, среднего специального и дополнительного образования.

Отдел юридической экспертизы и лицензирования переименован в юридический отдел, а сектор лицензирования и аккредитации того же отдела стал называться сектором нормативно-юридического обеспечения.

Сектор по работе с неправительственными организациями и средствами массовой информации переименован в сектор по связям с общественностью.

Кроме того, протокольный сектор передан в состав отдела международного сотрудничества.