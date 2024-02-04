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В Марокко найдены одни из самых древних следов человека

В Марокко найдены одни из самых древних следов человека Ученые обнаружили в Марокко одни из самых древних следов человека на Земле.
Наука и образование
4 февраля 2024 г. 15:26
В Марокко найдены одни из самых древних следов человека

Ученые обнаружили в Марокко одни из самых древних следов человека на Земле.

Как передает Report, научная статья о находке была опубликована в журнале Scientific Reports.

Международная группа антрапологов во главе с Мунсефом Седрати из Университета Южной Бретани во Франции исследовала на северо-западном побережье африканской страны две тропы с 85 следами. Возраст найденных артефактов составляет около 90 тысяч лет. По мнению ученых, следы во времена позднего плейстоцена оставили по меньшей мере пять человек из разных возрастных групп.

Установить возраст находки удалось благодаря методу оптически стимулированной люминесценции. Ученые отметили уникальное расположение пляжа, на котором обнаружили следы. Он находится на каменистой платформе, покрытой глинистыми отложениями, что позволило им так хорошо сохраниться.

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Версия на азербайджанском языке Ən qədim insan izlərindən biri tapılıb

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