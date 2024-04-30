В Азербайджане объявлены результаты вступительного экзамена в магистратуру

Объявлены результаты вступительного экзамена в магистратуру высших учебных заведений заданий закрытого и открытого типа с закодированными ответами (95 заданий), проведенного 28 апреля 2024 года.

Объявлены результаты вступительного экзамена в магистратуру высших учебных заведений заданий закрытого и открытого типа с закодированными ответами (95 заданий), проведенного 28 апреля 2024 года.

Об этом Report сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).

С результатами экзамена можно ознакомиться здесь. Бакалавры также могут узнать информацию о результатах экзамена, отправив "рабочий номер" на номер 7727 через мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar, naxtel).

Отметим, что итоговый балл будет представлен после проверки заданий эссе по иностранным языкам - в течение 6 недель. Напомним, что участники могут набрать 95 баллов за закрытые и кодируемые задания и максимум 5 баллов за сочинение.

Из 19 716 бакалавров, зарегистрировавшихся для участия в экзамене, 405 не явились на экзамен.

Апелляционные жалобы участников экзамена на результаты будут рассмотрены после объявления итогового балла экзамена. Как уже было сообщено ранее, будут учитываться только направления, связанные с содержанием заданий и письменной работой.

Ответы, записанные в форме, не соответствующей инструкции, поскольку информация в карточке ответов считывается через оптический прибор, в том числе те, которые приводят к тому, что ответ рассматривается оптическим прибором как ошибка (например, затемнение двух кругов в закрытом вопросе и т. д.) не будет рассмотрен.