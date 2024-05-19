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Ученица из Баку, получившая право поступить в престижные университеты США, добилась очередного успеха

Ученица из Баку, получившая право поступить в престижные университеты США, добилась очередного успеха Ученица 11-го класса школы №1 города Баку Гюльнур Агакишиева, получившая право на обучение и стипендию в самых престижных университетах США, добилась очередного успеха.
Наука и образование
19 мая 2024 г. 14:48
Ученица из Баку, получившая право поступить в престижные университеты США, добилась очередного успеха

Ученица 11-го класса школы №1 города Баку Гюльнур Агакишиева, получившая право на обучение и стипендию в самых престижных университетах США, добилась очередного успеха.

Как сообщает Report, Гюльнур стала победительницей конкурса "Лучшая презентация", организованного по случаю 101-й годовщины со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Конкурс был организован Фондом Гейдара Алиева, правящей партией "Ени Азербайджан" (ПЕА), Министерством науки и образования, Республиканским комитетом Свободного профсоюза работников образования Азербайджана, Государственным агентством дошкольного и общего образования среди учащихся IX-XI классов общеобразовательных учреждений.

В церемонии награждения приняли участие вице-премьер Али Ахмедов, министр науки и образования Эмин Амруллаев, министр культуры Адиль Керимли, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, председатель Государственного комитета по статистике, заместитель председателя ПЕА Тахир Будагов, зампредседателя Государственного комитета по делам семьи, женщин и детей Айнур Софиева, председатель комитета Милли Меджлиса по делам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова, заместитель председателя совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Намиг Бабаев, депутаты парламента, руководители высших учебных заведений и другие гости.

Г.Агакишиева была награждена дипломом конкурса первой степени.

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