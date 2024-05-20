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Директор агентства: Программы профобразования разработаны по трем направлениям

Директор агентства: Программы профобразования разработаны по трем направлениям
Наука и образование
20 мая 2024 г. 13:33
Директор агентства: Программы профобразования разработаны по трем направлениям

Программы профессионального образования в Азербайджане разработаны по трем направлениям.

Об этом Report заявил директор Государственного агентства по профессиональному образованию Джейхун Керемов.

Он напомним, что нынешний год объявлен в Азербайджане Годом солидарности во имя зеленого мира.

"В качестве одного из важнейших этапов образования, мы участвуем в реализации многих мероприятий, связанных с созданием навыков в сфере профессионального образования, и в этом году мы внедрим несколько нововведений. Мы уже подготовили образовательные программы по трем направлениям профессионального образования", - сказал Керемов.

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Версия на азербайджанском языке Agentlik direktoru: Peşə təhsili üzrə üç istiqamət əsasında proqramlar hazırlanıb

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