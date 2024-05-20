Директор агентства: Программы профобразования разработаны по трем направлениям

Программы профессионального образования в Азербайджане разработаны по трем направлениям.

Об этом Report заявил директор Государственного агентства по профессиональному образованию Джейхун Керемов.

Он напомним, что нынешний год объявлен в Азербайджане Годом солидарности во имя зеленого мира.

"В качестве одного из важнейших этапов образования, мы участвуем в реализации многих мероприятий, связанных с созданием навыков в сфере профессионального образования, и в этом году мы внедрим несколько нововведений. Мы уже подготовили образовательные программы по трем направлениям профессионального образования", - сказал Керемов.