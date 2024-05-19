В Азербайджане проводится мониторинг знаний учащихся VI классов государственных общеобразовательных учреждений.
Об этом сообщили
В рамках мониторинга проверяются знания учеников по языку обучения, математике и естественным наукам.
Продолжительность экзамена составляет 2 часа 30 минут. Учащимся задается 25 закрытых вопросов по языку обучения, 25 закрытых вопросов по естественным наукам, 20 закрытых и 5 открытых вопросов по математике. Каждый правильный ответ оценивается одним баллом, неправильные ответы не влияют на общий результат.
Отметим, что 18 мая аналогичные мониторинги были проведены для учащихся IV классов.