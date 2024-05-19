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В Азербайджане проводится мониторинг знаний учащихся VI классов

В Азербайджане проводится мониторинг знаний учащихся VI классов В Азербайджане проводится мониторинг знаний учащихся VI классов государственных общеобразовательных учреждений.
Наука и образование
19 мая 2024 г. 10:33
В Азербайджане проводится мониторинг знаний учащихся VI классов

В Азербайджане проводится мониторинг знаний учащихся VI классов государственных общеобразовательных учреждений.

Об этом сообщили Report в Госагентстве дошкольного и общего образования.

В рамках мониторинга проверяются знания учеников по языку обучения, математике и естественным наукам.

Продолжительность экзамена составляет 2 часа 30 минут. Учащимся задается 25 закрытых вопросов по языку обучения, 25 закрытых вопросов по естественным наукам, 20 закрытых и 5 открытых вопросов по математике. Каждый правильный ответ оценивается одним баллом, неправильные ответы не влияют на общий результат.

Отметим, что 18 мая аналогичные мониторинги были проведены для учащихся IV классов.

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Версия на азербайджанском языке VI sinif şagirdləri üçün monitorinq keçirilir

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