В Азербайджане проводится мониторинг знаний учащихся VI классов

В Азербайджане проводится мониторинг знаний учащихся VI классов государственных общеобразовательных учреждений.

В Азербайджане проводится мониторинг знаний учащихся VI классов государственных общеобразовательных учреждений.

Об этом сообщили Report в Госагентстве дошкольного и общего образования.

В рамках мониторинга проверяются знания учеников по языку обучения, математике и естественным наукам.

Продолжительность экзамена составляет 2 часа 30 минут. Учащимся задается 25 закрытых вопросов по языку обучения, 25 закрытых вопросов по естественным наукам, 20 закрытых и 5 открытых вопросов по математике. Каждый правильный ответ оценивается одним баллом, неправильные ответы не влияют на общий результат.

Отметим, что 18 мая аналогичные мониторинги были проведены для учащихся IV классов.