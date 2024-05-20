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Госагентство профобразования приняло дисциплинарные меры в отношении 11 человек

Госагентство профобразования приняло дисциплинарные меры в отношении 11 человек Госагентство профессионального образования по итогам мониторингов выявило нарушения в работе 11 сотрудников образовательных учреждений.
Наука и образование
20 мая 2024 г. 11:26
Госагентство профобразования приняло дисциплинарные меры в отношении 11 человек

Госагентство профессионального образования по итогам мониторингов выявило нарушения в работе 11 сотрудников образовательных учреждений.

Как передает Report, об этом сообщает газета "Azərbaycan müəllimi" со ссылкой на Госагентство.

В агентстве отметили, что по итогам проведенных с начала года мониторингов были приняты дисциплинарные меры в отношении 11 лиц.

Так, один человек получил строгий выговор, четверо – выговор, два человека были предупреждены устно, трое - письменно. А дело одного человека направлено в соответствующие правоохранительные органы для дачи правовой оценки.

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Версия на азербайджанском языке Bu il peşə təhsili müəssisələrində çalışan 10 nəfər cəzalandırılıb

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