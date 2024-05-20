BP вручила сертификаты 140 студентам АГПУ, обученным навыкам инклюзивного преподавания

Компания BP и ее партнеры по проектам в Азербайджане сегодня объявили об успешном завершении программы обучения студентов бакалавриата Азербайджанского государственного педагогического университета (АГПУ), навыкам инклюзивного преподавания.

Компания BP и ее партнеры по проектам в Азербайджане сегодня объявили об успешном завершении программы обучения студентов бакалавриата Азербайджанского государственного педагогического университета (АГПУ) навыкам инклюзивного преподавания.

Как сообщает Report, около 140 студентов факультета начального образования университета приняли участие в данной программе. По итогам им были вручены международные сертификаты.

В основе программы лежит международный метод обучения DanceAbility, который предполагает включение инклюзивности в лечение и реабилитацию людей с ограниченными возможностями с использованием универсальных методов общения.

Суть метода заключается в обучении и отработке движений, обеспечивающих художественное выражение, импровизацию, общение и уверенность в себе, путем достижения гармонии и координации в движениях.

Данный метод в основном используется при обучении уязвимых групп населения, в том числе людей с физическими и умственными недостатками - детей, подростков, пожилых людей, ветеранов войны и других.

"Считаем, что этот проект является важным вкладом в усилия по повышению осведомленности о важности инклюзивного образования. В более широком контексте проект направлен на содействие чувству инклюзивности не только в образовании, но и в обществе в целом...Мы считаем, что важно прививать это чувство и эту культуру с юных лет, и именно поэтому мы решили сосредоточиться на начальных школах", - сказал вице-президент BP по Каспийскому региону Бахтияр Асланбейли.

Общая стоимость данного семимесячного проекта (октябрь 2023 г. – май 2024 г.) составила около 78 000 манатов (45 900 долларов США).