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BP вручила сертификаты 140 студентам АГПУ, обученным навыкам инклюзивного преподавания

BP вручила сертификаты 140 студентам АГПУ, обученным навыкам инклюзивного преподавания Компания BP и ее партнеры по проектам в Азербайджане сегодня объявили об успешном завершении программы обучения студентов бакалавриата Азербайджанского государственного педагогического университета (АГПУ), навыкам инклюзивного преподавания.
Наука и образование
20 мая 2024 г. 14:43
BP вручила сертификаты 140 студентам АГПУ, обученным навыкам инклюзивного преподавания

Компания BP и ее партнеры по проектам в Азербайджане сегодня объявили об успешном завершении программы обучения студентов бакалавриата Азербайджанского государственного педагогического университета (АГПУ) навыкам инклюзивного преподавания.

Как сообщает Report, около 140 студентов факультета начального образования университета приняли участие в данной программе. По итогам им были вручены международные сертификаты.

В основе программы лежит международный метод обучения DanceAbility, который предполагает включение инклюзивности в лечение и реабилитацию людей с ограниченными возможностями с использованием универсальных методов общения.

Суть метода заключается в обучении и отработке движений, обеспечивающих художественное выражение, импровизацию, общение и уверенность в себе, путем достижения гармонии и координации в движениях.

Данный метод в основном используется при обучении уязвимых групп населения, в том числе людей с физическими и умственными недостатками - детей, подростков, пожилых людей, ветеранов войны и других.

"Считаем, что этот проект является важным вкладом в усилия по повышению осведомленности о важности инклюзивного образования. В более широком контексте проект направлен на содействие чувству инклюзивности не только в образовании, но и в обществе в целом...Мы считаем, что важно прививать это чувство и эту культуру с юных лет, и именно поэтому мы решили сосредоточиться на начальных школах", - сказал вице-президент BP по Каспийскому региону Бахтияр Асланбейли.

Общая стоимость данного семимесячного проекта (октябрь 2023 г. – май 2024 г.) составила около 78 000 манатов (45 900 долларов США).

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Версия на английском языке bp awards certificates to 140 Azerbaijani students trained in inclusive teaching skills program
Версия на азербайджанском языке BP Pedaqoji Universitetin 140 tələbəsinə peşəkar inklüziv tədris sertifikatı verib

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