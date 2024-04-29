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ГЭЦ изменил время начала экзаменов в весенне-летний период

ГЭЦ изменил время начала экзаменов в весенне-летний период В связи с характерными для весенне-летнего сезона жаркими погодными условиями все экзамены после 5 мая, за исключением экзаменов для поступления на госслужбу (12 мая), будут начинаться на час раньше обычного – в 10:00 утра.
Наука и образование
29 апреля 2024 г. 14:39
ГЭЦ изменил время начала экзаменов в весенне-летний период

В связи с характерными для весенне-летнего сезона жаркими погодными условиями все экзамены после 5 мая, за исключением экзаменов для поступления на госслужбу (12 мая), будут начинаться на час раньше обычного – в 10:00 утра.

Об этом Report сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).

Экзаменующиеся должны прибыть на место проведения экзаменов не позднее 9:45, в противном случае они не будут допущены к экзаменам.

Кроме того, с целью предотвращения столпотворения, участникам экзаменов назначат разное время входа в помещение. Время будет указано на пропускном листе.

Пропускные листы для каждого экзамена размещаются на сайте ГЭЦ за 5-7 дней до экзамена.

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